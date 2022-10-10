В Уфе задержали подозреваемых в угоне и поджоге автомобиля

09:13, 10 окт 2022

В Уфе задержаны подозреваемые в угоне и поджоге автомобиля. Об этом сообщает МВД по РБ.



В полицию с заявлением об угоне ВАЗ-21144 обратился 24-летний уфимец. Причиненный ущерб составил 74 тысячи рублей.







По предварительным данным потерпевший выронил свою барсетку с документами и ключами от автомобиля в подъезде. Позже барсетку нашла соседка, которая забрала ее к себе, чтобы потом вернуть хозяину. Однако этим решил воспользоваться ее внук. Он забрал ключи от автомобиля и банковскую карту, и отправился кататься со своими товарищами.



Воспользоваться картой у злоумышленников не получилось, потому что счет был уже заблокирован. Вернувшись к автомобилю, один из подозреваемых речь поджечь машину, чтобы уничтожить следы преступления.





Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых мужчин в возрасте 20 лет. Злоумышленники признали вину.



Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовные дела об угоне и умышленном уничтожении чужого имущества. Один из них заключен под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

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