В Уфе задержали подозреваемых в угоне и поджоге автомобиля
09:13, 10 окт 2022
В Уфе задержаны подозреваемые в угоне и поджоге автомобиля. Об этом сообщает МВД по РБ.
В полицию с заявлением об угоне ВАЗ-21144 обратился 24-летний уфимец. Причиненный ущерб составил 74 тысячи рублей.
По предварительным данным потерпевший выронил свою барсетку с документами и ключами от автомобиля в подъезде. Позже барсетку нашла соседка, которая забрала ее к себе, чтобы потом вернуть хозяину. Однако этим решил воспользоваться ее внук. Он забрал ключи от автомобиля и банковскую карту, и отправился кататься со своими товарищами.
Воспользоваться картой у злоумышленников не получилось, потому что счет был уже заблокирован. Вернувшись к автомобилю, один из подозреваемых речь поджечь машину, чтобы уничтожить следы преступления.
Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых мужчин в возрасте 20 лет. Злоумышленники признали вину.
Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовные дела об угоне и умышленном уничтожении чужого имущества. Один из них заключен под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.