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В Кармаскалинском районе Башкирии водитель Hyundai насмерть сбил 66-летнего мужчину

В Кармаскалинском районе Башкирии водитель Hyundai насмерть сбил 66-летнего мужчину

10:30, 17 окт 2022

Инцидент произошел в Кармаскалинском районе на 34 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк.



В Башкирии 26-летний мужчина за рулем Hyundai Accent насмерть сбил 66-летнего мужчину, который выбежал на дорогу. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, инцидент произошел в Кармаскалинском районе на 34 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе на 24 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма перед ЖД переездом 32-летний местный житель за рулём "BMW X6", предположительно, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия ДТП
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