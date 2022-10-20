Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

На трассе М7 под Уфой произошло смертельное ДТП

На трассе М7 под Уфой произошло смертельное ДТП

09:12, 20 окт 2022

ДТП с погибшим произошло в Уфимском районе вечером 19 октября, сообщает ГИБДД Башкирии.

На 1331 км трассы М7 столкнулись ВАЗ-2109, «Лада Веста» и «Тойота Камри». В результате аварии водитель ВАЗа скончался от полученных травм.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель иномарки на полной скорости влетел в столб. «Установлено, что в ходе движения произошел наезд на препятствие — на опору линии электропередачи — автомобиля BMW. 37-летний водитель с различными травмами был доставлен в ГКБ № 21. 

Читайте также:

Житель Уфы из ревности поджег иномарку медсестры
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

В Башкирии водитель иномарки на полной скорости влетел в столб
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель иномарки на полной скорости влетел в столб
Авария в Октябрьском: водитель «Daewoo Nexia» погиб наехав на бетонный столб
Происшествия в Башкирии
Авария в Октябрьском: водитель «Daewoo Nexia» погиб наехав на бетонный столб
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: