На трассе М7 под Уфой произошло смертельное ДТП

09:12, 20 окт 2022

ДТП с погибшим произошло в Уфимском районе вечером 19 октября, сообщает ГИБДД Башкирии.



На 1331 км трассы М7 столкнулись ВАЗ-2109, «Лада Веста» и «Тойота Камри». В результате аварии водитель ВАЗа скончался от полученных травм.



Обстоятельства происшествия уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель иномарки на полной скорости влетел в столб. «Установлено, что в ходе движения произошел наезд на препятствие — на опору линии электропередачи — автомобиля BMW. 37-летний водитель с различными травмами был доставлен в ГКБ № 21.



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Фото: ГИБДД по Башкирии