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В Зилаирском районе Башкирии иномарка вылетела в кювет: погибла пенсионерка, пострадала девушка-подросток

В Зилаирском районе Башкирии иномарка вылетела в кювет: погибла пенсионерка, пострадала девушка-подросток

11:38, 31 окт 2022

Минувшей ночью на территории Зилаирского района Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Все случилось, когда водитель «Рено Логана» не справился с управлением, и авто опрокинулось в кювет.



Трагедия произошла на 238 км дороги Магнитогорск-Ира, за рулем находился житель Хайбуллинского района. При опрокидывании легковушки смертельные травмы получила 63-летняя женщина. 16-летняя пассажирка пострадала.

Ранее сообщалось о том, что в Зилаирском районе Башкирии из-за мокрого снега на трассу погнуло деревья. Деревья повалились на дорожное полотно на автодороге регионального значения Ира - Магнитогорск, между Зилаиром и Юлдыбаево и на автодороге межпоселкового значения между Сабырово и Кадырша.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Зилаирский район происшествия аварии
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