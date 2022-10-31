В Зилаирском районе Башкирии иномарка вылетела в кювет: погибла пенсионерка, пострадала девушка-подросток

11:38, 31 окт 2022

Минувшей ночью на территории Зилаирского района Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Все случилось, когда водитель «Рено Логана» не справился с управлением, и авто опрокинулось в кювет.







Трагедия произошла на 238 км дороги Магнитогорск-Ира, за рулем находился житель Хайбуллинского района. При опрокидывании легковушки смертельные травмы получила 63-летняя женщина. 16-летняя пассажирка пострадала.



Ранее сообщалось о том, что в Зилаирском районе Башкирии из-за мокрого снега на трассу погнуло деревья. Деревья повалились на дорожное полотно на автодороге регионального значения Ира - Магнитогорск, между Зилаиром и Юлдыбаево и на автодороге межпоселкового значения между Сабырово и Кадырша.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео