В Зилаирском районе Башкирии иномарка вылетела в кювет: погибла пенсионерка, пострадала девушка-подросток
11:38, 31 окт 2022
Минувшей ночью на территории Зилаирского района Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Все случилось, когда водитель «Рено Логана» не справился с управлением, и авто опрокинулось в кювет.
Трагедия произошла на 238 км дороги Магнитогорск-Ира, за рулем находился житель Хайбуллинского района. При опрокидывании легковушки смертельные травмы получила 63-летняя женщина. 16-летняя пассажирка пострадала.
Ранее сообщалось о том, что в Зилаирском районе Башкирии из-за мокрого снега на трассу погнуло деревья. Деревья повалились на дорожное полотно на автодороге регионального значения Ира - Магнитогорск, между Зилаиром и Юлдыбаево и на автодороге межпоселкового значения между Сабырово и Кадырша.