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В Кармаскалинском районе Башкирии произошло ДТП с погибшей и тремя госпитализированными

В Кармаскалинском районе Башкирии произошло ДТП с погибшей и тремя госпитализированными

16:41, 05 ноя 2022

ДТП с погибшей и тремя госпитализированными произошло в Кармаскалинском районе в третьем часу дня 5 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.

По предварительным данным, на 7 км дороги Уф-Инзер-Белорецк столкнулись ВАЗ-2110 и Skoda Rapid. В результате аварии 57-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте от полученных травм. 39-летняя водительница отечественного автомобиля и двое ее несовершеннолетних детей в возрасте 14 и 16 лет госпитализированы. 



Подробности ДТП уточняются. На месте работают экстренные службы. 

Ранее в Краснокамском районе Башкирии по вине нетрезвого водителя без прав в ДТП погиб его товарищ. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район ДТП происшествия
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