В Кармаскалинском районе Башкирии произошло ДТП с погибшей и тремя госпитализированными
16:41, 05 ноя 2022
ДТП с погибшей и тремя госпитализированными произошло в Кармаскалинском районе в третьем часу дня 5 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.
По предварительным данным, на 7 км дороги Уф-Инзер-Белорецк столкнулись ВАЗ-2110 и Skoda Rapid. В результате аварии 57-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте от полученных травм. 39-летняя водительница отечественного автомобиля и двое ее несовершеннолетних детей в возрасте 14 и 16 лет госпитализированы.
Подробности ДТП уточняются. На месте работают экстренные службы.
Ранее в Краснокамском районе Башкирии по вине нетрезвого водителя без прав в ДТП погиб его товарищ.