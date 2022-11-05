В Кармаскалинском районе Башкирии произошло ДТП с погибшей и тремя госпитализированными

16:41, 05 ноя 2022

ДТП с погибшей и тремя госпитализированными произошло в Кармаскалинском районе в третьем часу дня 5 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.



По предварительным данным, на 7 км дороги Уф-Инзер-Белорецк столкнулись ВАЗ-2110 и Skoda Rapid. В результате аварии 57-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте от полученных травм. 39-летняя водительница отечественного автомобиля и двое ее несовершеннолетних детей в возрасте 14 и 16 лет госпитализированы.







Подробности ДТП уточняются. На месте работают экстренные службы.



Ранее в Краснокамском районе Башкирии по вине нетрезвого водителя без прав в ДТП погиб его товарищ.

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Фото: ГИБДД по РБ