В Белебеевском районе Башкирии, после наезда на электроопору, загорелся автомобиль

11:48, 11 ноя 2022

Около десяти часов вечера в Белебеевском районе на 21 км автодороги Белебей-Приютово 41-летний местный житель за рулём "Лада Калина" допустил съезд в кювет с последующим наездом на электроопору. После чего произошло возгорание транспортного средства.



В результате аварии водитель с травмами госпитализирован. Автомобиль полностью уничтожен огнём. По факту ДТП проводится проверка.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы.

Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии