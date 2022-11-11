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В Белебеевском районе Башкирии, после наезда на электроопору, загорелся автомобиль

В Белебеевском районе Башкирии, после наезда на электроопору, загорелся автомобиль

11:48, 11 ноя 2022

Около десяти часов вечера в Белебеевском районе на 21 км автодороги Белебей-Приютово 41-летний местный житель за рулём "Лада Калина" допустил съезд в кювет с последующим наездом на электроопору. После чего произошло возгорание транспортного средства.

В результате аварии водитель с травмами госпитализирован. Автомобиль полностью уничтожен огнём. По факту ДТП проводится проверка.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Белебеевский район происшествия аварии пожар
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