В Белебеевском районе Башкирии, после наезда на электроопору, загорелся автомобиль
11:48, 11 ноя 2022
Около десяти часов вечера в Белебеевском районе на 21 км автодороги Белебей-Приютово 41-летний местный житель за рулём "Лада Калина" допустил съезд в кювет с последующим наездом на электроопору. После чего произошло возгорание транспортного средства.
В результате аварии водитель с травмами госпитализирован. Автомобиль полностью уничтожен огнём. По факту ДТП проводится проверка.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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