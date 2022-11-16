Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Пожар в Уфе оставил без дома семью

Пожар в Уфе оставил без дома семью

09:16, 16 ноя 2022

Пожар в трехквартирном жилом доме произошел на улице Малой Вокзальной в Уфе 15 ноября. На место выезжали экстренные службы, сообщает МЧС по Башкирии.

По прибытии выяснилось, что открытым пламенем горит кровля дома, размерами 15х12 метров. Имелась угроза распространения огня на соседние строения, поэтому тушение производилось по повышенному рангу. Он был оперативно затушен.



Известно, что в доме проживало три семьи, 12 человек, в том числе пять детей. Пострадавших нет.

Администрацией города по запросу организовано размещение одной семьи из четырех человек в Центре временного размещения чрезвычайного жилищного фонда Уфы.

Причины происшествия выясняются.

Читайте также:

В Ишимбае после пожара госпитализировали двух пострадавших
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также

В Кумертау загорелся дом многодетной семьи
Происшествия в Башкирии
В Кумертау загорелся дом многодетной семьи
Пожар в Уфе: на улице Ферина загорелась квартира, погибли 3 человека | видео
Происшествия в Башкирии
Пожар в Уфе: на улице Ферина загорелась квартира, погибли 3 человека | видео
В Башкирии сгорел частный дом и гараж с автомобилем
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сгорел частный дом и гараж с автомобилем
В Башкирии во время пожаров в День народного единства было спасено 13 человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожаров в День народного единства было спасено 13 человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: