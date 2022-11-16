Пожар в Уфе оставил без дома семью

09:16, 16 ноя 2022

Пожар в трехквартирном жилом доме произошел на улице Малой Вокзальной в Уфе 15 ноября. На место выезжали экстренные службы, сообщает МЧС по Башкирии.



По прибытии выяснилось, что открытым пламенем горит кровля дома, размерами 15х12 метров. Имелась угроза распространения огня на соседние строения, поэтому тушение производилось по повышенному рангу. Он был оперативно затушен.







Известно, что в доме проживало три семьи, 12 человек, в том числе пять детей. Пострадавших нет.



Администрацией города по запросу организовано размещение одной семьи из четырех человек в Центре временного размещения чрезвычайного жилищного фонда Уфы.



Причины происшествия выясняются.

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Фото: МЧС по РБ