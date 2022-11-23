В Иглинском районе Башкирии столкнулись грузовик и иномарка

10:28, 23 ноя 2022

В Иглинском районе в восьмом часу утра на 1509 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись "Газель Nеxt" под управлением 68-летнего уфимца и встречный "Datsun on-DO", за рулём которого находился 69-летний мужчина. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения.







Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



С начала года в Иглинском районе на этой трассе с 1490 по 1549 км зарегистрировано 20 ДТП, в которых 15 человек погибли и 21 получил травмы.



За сутки в республике зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых одиннадцать человек получили травмы.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии