В Иглинском районе Башкирии столкнулись грузовик и иномарка
10:28, 23 ноя 2022
В Иглинском районе в восьмом часу утра на 1509 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись "Газель Nеxt" под управлением 68-летнего уфимца и встречный "Datsun on-DO", за рулём которого находился 69-летний мужчина. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения.
Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
С начала года в Иглинском районе на этой трассе с 1490 по 1549 км зарегистрировано 20 ДТП, в которых 15 человек погибли и 21 получил травмы.
За сутки в республике зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых одиннадцать человек получили травмы.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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