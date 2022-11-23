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В Иглинском районе Башкирии столкнулись грузовик и иномарка

В Иглинском районе Башкирии столкнулись грузовик и иномарка

10:28, 23 ноя 2022

В Иглинском районе в восьмом часу утра на 1509 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись "Газель Nеxt" под управлением 68-летнего уфимца и встречный "Datsun on-DO", за рулём которого находился 69-летний мужчина. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения.  



Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.  

С начала года в Иглинском районе на этой трассе с 1490 по 1549 км зарегистрировано 20 ДТП,  в которых 15 человек погибли и 21 получил травмы.

За сутки в республике зарегистрировано десять автомобильных аварий,  в которых одиннадцать человек получили травмы.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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