В Дуванском районе Башкирии парень решил прокатиться на чужой «буханке» и попал в аварию

17:58, 25 ноя 2022

Предприниматель из села Месягутово Дуванского района обратился в полицию с сообщением о возможном угоне. Мужчина рассказал, что пришел утром на лесопилку в селе Михайловке и обнаружил принадлежащий ему УАЗик у забора, хотя накануне оставил его в гараже.







Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого угонщика — 23-летнего жителя Михайловки. Парень признался, что вместе с другом они распивали на улице алкоголь и решили согреться в здании лесопилки. Внутри цеха молодой человек увидел «буханку» и решил на ней прокатиться. Ключи находились в замке зажигания, поэтому завести машину не составило труда. Приятель отговаривал злоумышленника от затеи, но тот его не послушал.





Из-за нетрезвого состояния и плохой погоды сельчанин не справился с управлением и въехал в изгородь. После случившегося друзья убежали.



Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

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Фото: МВД по РБ