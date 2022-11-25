В Куюргазинском районе Башкирии из воды извлекли тело 67-летнего рыбака

18:43, 25 ноя 2022

В селе Новотаймасово Куюргазинского района утонул 67-летний мужчина. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.



Спасатели извлекли из воды тело мужчины, которое находилось в 50 метрах от берега. По словам брата утонувшего мужчины, они рыбачили вдвоем, но на расстоянии друг от друга. Когда мужчина провалился под лед, брат попытался спасти его, но сам провалился под лед. Ему удалось выбраться, но спасти брата он не смог.







Напомним, сегодня в Дюртюлинском районе от обморожения скончался 38-летний мужчина, который также провалился под лед во время рыбалки.



Ранее глава администрации Куюргазинского района Башкирии предупредил семьи мобилизованных об опасности.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС