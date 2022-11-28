В Уфе легковушка влетела в лоб такси: пострадали мать и 7-летний ребенок
13:04, 28 ноя 2022
ДТП с пострадавшими произошло накануне вечером в столице Башкирии. По информации ГИБДД региона, авария случилась на подъеме с проспекта Салавата Юлаева на улицу 50 лет СССР.
44-летний водитель «Шкоды Октавии» въехал на двигавшееся навстречу такси «Рено Логан». Во второй машине в этот момент помимо водителя находились 39-летняя уфимка и ее 7-летний сын.
Очевидцы вызвали на место скорую. Автовладельцы серьезных травм не получили, пассажиров такси медики забрали в больницу.
Полиция завела административное дело. В подробностях аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось о том, что на автодороге под Уфой опрокинулся автомобиль с женщиной и ребенком.
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Источник:
proural.info
Фото: ГИБДД по РБ
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