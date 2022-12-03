34-летний житель Абзелиловского района Башкирии получил ожоги, пытаясь потушить дом

11:36, 03 дек 2022

В Абзелиловском районе Башкирии накануне вечером вспыхнул жилой дом. Подробности с места происшествия сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.







По данным ведомства, пожар произошел в деревне Туишево. На место выехали пожарные, добровольцы, экстренные службы. Стихию победить удалось, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших. 34-летний мужчина получил ожоги, пытаясь самостоятельно справиться с огнем. Его госпитализировали в больницу Белорецка. Эксперты устанавливают причины и обстоятельства пожара.



Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии из-за плохого качества дороги погиб пассажир Lada Granta (ВИДЕО).

Читайте также: В Октябрьском при тушении пожара обнаружили тело мужчины

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ