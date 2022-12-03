Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

34-летний житель Абзелиловского района Башкирии получил ожоги, пытаясь потушить дом

34-летний житель Абзелиловского района Башкирии получил ожоги, пытаясь потушить дом

11:36, 03 дек 2022

В Абзелиловском районе Башкирии накануне вечером вспыхнул жилой дом. Подробности с места происшествия сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.



По данным ведомства, пожар произошел в деревне Туишево. На место выехали пожарные, добровольцы, экстренные службы. Стихию победить удалось, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших. 34-летний мужчина получил ожоги, пытаясь самостоятельно справиться с огнем. Его госпитализировали в больницу Белорецка. Эксперты устанавливают причины и обстоятельства пожара.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии из-за плохого качества дороги погиб пассажир Lada Granta (ВИДЕО).

Читайте также:

В Октябрьском при тушении пожара обнаружили тело мужчины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии мужчина, пытаясь потушить полыхающий дом, получил серьезные ожоги
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина, пытаясь потушить полыхающий дом, получил серьезные ожоги
В Уфе мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в квартире
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в квартире
В Башкирии на заводе УМПО произошел пожар
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на заводе УМПО произошел пожар
В Янаульском районе сгорело крупное хозяйство: сельхозтехника, автомобили и 70 свиней
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе сгорело крупное хозяйство: сельхозтехника, автомобили и 70 свиней


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: