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В Салавате пожарные спасли 42-летнего мужчину из горящего колодца

В Салавате пожарные спасли 42-летнего мужчину из горящего колодца

11:41, 04 дек 2022

Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали отравление и термический ожог обеих кистей.

Вчера вечером, 3 декабря, в Салавате на улице Губкина в колодце теплотрассы за многоквартирным домом загорелся матрац на площади 2 квадратных метров. На место выехали экстренные службы.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, из зоны пожара спасли 42-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали отравление и термический ожог обеих кистей. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

“Причина пожара устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России”, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что В Салавате загорелся автобус с пассажирами.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салават происшествия пожар
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