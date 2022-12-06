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Житель Белокатайского района Башкирии потерял управление и врезался в дерево

Житель Белокатайского района Башкирии потерял управление и врезался в дерево

09:11, 06 дек 2022

Вечером в Белокатайском районе на 45 км автодороги Большеустьикинское-Новобелокатай 92-летний местный житель за рулём "Лады Гранта" на повороте совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате дорожной аварии водитель с травмами обратился за медицинской помощью. Начато разбирательство. 



Согласно действующему законодательству, в нашей стране нет прямого запрета на управление автомобилем при достижении определенного возраста. 

Однако есть нормы, которые могут запрещать пожилым людям управлять транспортными средствами. Речь идет о наличии медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, которые основаны на перечне заболеваний, препятствующих безопасному вождению. 


Пожилой водитель, попавший в ДТП, с 2018 года не имел права управления транспортным средством в связи с тем, что водительское удостоверение было просрочено. Обновить документ 92-летний мужчина не мог в связи с медицинскими противопоказаниями.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Белокатайский район происшествия аварии
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