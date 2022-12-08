В Уфе на улице Аксакова загорелся дом

09:40, 08 дек 2022

К тушению привлечено 22 человека и 5 единиц техники. Пострадавших нет.



Вчера вечером, 7 декабря, по улице Аксакова в Уфе загорелся дом на площади 70 квадратных метров. На место выехали экстренные службы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, существовала угроза распространения огня. Пожар потушили на площади 70 квадратных метров. К тушению привлечено 22 человека и 5 единиц техники. Пострадавших нет.







“Пожар локализован в 22:05. Открытое горение ликвидировано ещё через 30 минут. Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России”, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Зианчуринском районе Башкирии в пожаре в жилом доме пострадал 70-летний пенсионер.

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Фото: МЧС по РБ