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В Калтасинском районе Башкирии в ДТП с участием «Газели» и «Лада Калина» погиб мужчина

В Калтасинском районе Башкирии в ДТП с участием «Газели» и «Лада Калина» погиб мужчина

23:21, 09 дек 2022

Авария случилась на дороге Краснохолмский-Нефтекамск

Сегодня вечером, 9 декабря, в Калтасинском районе в ДТП погиб человек. О трагедии в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.



Авария случилась на 12 километре дороги Краснохолмский-Нефтекамск. На этом участке столкнулись ГАЗель и «Лада Калина». К сожалению, в результате произошедшего 32-летний водитель легковушки от полученных увечий умер в карете скорой помощи.

Подробности случившегося ЧП уточняются. На месте произошедшего в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и других экстренных службы.

Ранее сообщалось о том, что в Калтасинском районе Башкирии осудили заведующую детским садом.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия аварии смерть
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