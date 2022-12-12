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В Нефтекамске без вести пропала 36-летняя Динара Кадрачева

В Нефтекамске без вести пропала 36-летняя Динара Кадрачева

09:23, 12 дек 2022

В Нефтекамске пропала 36-летняя Динара Кадрачева (Юсупова, Галиева). Как сообщают волонтеры поискового отряда «Башрегионспас», 4 декабря женщина вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета: оранжевая куртка, синие джинсы, черная кофта, черные сапоги, серая шапка.

Все, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, позвоните по телефонам: 89373102112 или 112.

Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске пенсионерка на иномарке сбила 6-летнего ребенка и скрылась с места ДТП.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Башрегионспас
Теги: Нефтекамск происшествия поиск
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