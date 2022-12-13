В Стерлитамаке пожилой мужчина на «семерке» сбил 21-летнего парня

10:49, 13 дек 2022

ДТП с пострадавшими произошло этим утром, 13 декабря, в Стерлитамаке. Инцидент случился на Уфимском тракте.



Как рассказал начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, 21-летний парень из Зилаирского района переходил дорогу по «зебре», когда его сбила отечественная легковушка, за рулем которой сидел 70-летний ишимбаец.







Водитель сразу же вызвал скорую. Парень выжил, однако получил несколько травм. Медики доставили его в больницу.



В подробностях аварии разбираются. Работают специалисты.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке водитель Форда наехал на автобусную остановку и перевернулся. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия.

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Фото: ГИБДД по Башкирии