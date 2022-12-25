Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Иглинском районе Башкирии тягач из-за сильного ветра выехал на встречку и столкнулся с внедорожником

В Иглинском районе Башкирии тягач из-за сильного ветра выехал на встречку и столкнулся с внедорожником

11:21, 25 дек 2022

ДТП с пострадавшим произошло в Иглинском районе 24 декабря, сообщает ГИБДД Башкирии.

На трассе М5 близ деревни Лемезы 40-летний мужчина на тягаче ГАЗ Sadko Next, предположительно, из-за сильного бокового ветра выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser. В результате аварии 56-летний водитель Toyota получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии водитель Toyota Corolla погиб в столкновении с грузовиком Volvo. Попавшие в аварию машины перекрыли половину дороги, на участке  организовано реверсивное движение. 

Читайте также:

В Кармаскалинском районе Башкирии в аварию попала жена мэра Салавата
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии Лемезы
Читайте также

В Иглинском районе Башкирии водитель Toyota Corolla погиб в столкновении с грузовиком Volvo
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии водитель Toyota Corolla погиб в столкновении с грузовиком Volvo
Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека
Авария в Иглинском районе Башкирии: в массовом ДТП с участием фуры погиб водитель
Происшествия в Башкирии
Авария в Иглинском районе Башкирии: в массовом ДТП с участием фуры погиб водитель
Авария в Иглинском районе: на трассе столкнулись 4 автомобиля
Происшествия в Башкирии
Авария в Иглинском районе: на трассе столкнулись 4 автомобиля


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: