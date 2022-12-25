В Иглинском районе Башкирии тягач из-за сильного ветра выехал на встречку и столкнулся с внедорожником
11:21, 25 дек 2022
ДТП с пострадавшим произошло в Иглинском районе 24 декабря, сообщает ГИБДД Башкирии.
На трассе М5 близ деревни Лемезы 40-летний мужчина на тягаче ГАЗ Sadko Next, предположительно, из-за сильного бокового ветра выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser. В результате аварии 56-летний водитель Toyota получил травмы.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии водитель Toyota Corolla погиб в столкновении с грузовиком Volvo. Попавшие в аварию машины перекрыли половину дороги, на участке организовано реверсивное движение.