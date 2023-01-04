В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции вытащили из сугроба эвакуатор (ВИДЕО)

18:22, 04 янв 2023

В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции помогают водителям, которые попали в трудную ситуацию из-за непогоды. Как сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, в Абзелиловском районе на 9 км автодороги Озерное — Кусимовский рудник вылетел с дороги эвакуатор вместе с автомобилем — ему помогли выехать дорожные инспекторы.





Там же сотрудники ГИБДД обогрели водителя и пассажира Nissan, затем вызвали эвакуатор.



В селе Верхнеяркеево Илишевского района инспекторы ДПС потушили автомобиль, который начал дымить. В салоне находились двое детей вместе с родителями. В селе Мишкино сотрудники ГИБДД помогли водителю, который пытался выехать с придомовой территории, но его авто застряло в сугробе.

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Фото: скрин видео