В Чекмагушевском районе Башкирии столкнувшись с Камазом погиб водитель Лады Веста
21:20, 06 янв 2023
В Чекмагушевском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим.
Авария произошла в восьмом часу вечера на 70 км автодороги Чекмагуш-Бакалы. По предварительной информации столкнулись "Lada Vesta" и грузовой "КамАЗ". В результате сильного удара водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Подробности уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.
Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии лихач на иномарке устроил ДТП: в больницу попали 5-летняя девочка и ее отец. Об этом сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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