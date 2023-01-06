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В Чекмагушевском районе Башкирии столкнувшись с Камазом погиб водитель Лады Веста

В Чекмагушевском районе Башкирии столкнувшись с Камазом погиб водитель Лады Веста

21:20, 06 янв 2023

В Чекмагушевском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим. 

Авария произошла в восьмом часу вечера на 70 км автодороги Чекмагуш-Бакалы. По предварительной информации столкнулись "Lada Vesta" и грузовой "КамАЗ". В результате сильного удара водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Подробности уточняются. 



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии лихач на иномарке устроил ДТП: в больницу попали 5-летняя девочка и ее отец. Об этом сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чекмагушевский район происшествия аварии смерть
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