В Чекмагушевском районе Башкирии погиб водитель "Лады Гранта", столкнувшись со "Skoda Octavia"
13:12, 09 фев 2022
Авария в Башкирии произошла сегодня, 9 февраля, в Чекмагушевском районе
ДТП произошло в полдень на 74 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. По имеющимся данным, столкнулись "Skoda Octavia" и "Лада Гранта".
В результат дорожно-транспортного происшествия водитель "Лады" от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства уточняются.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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