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В Чекмагушевском районе Башкирии погиб водитель "Лады Гранта", столкнувшись со "Skoda Octavia"

В Чекмагушевском районе Башкирии погиб водитель "Лады Гранта", столкнувшись со "Skoda Octavia"

13:12, 09 фев 2022

Авария в Башкирии произошла сегодня, 9 февраля, в Чекмагушевском районе

ДТП произошло в полдень на 74 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. По имеющимся данным, столкнулись "Skoda Octavia" и "Лада Гранта".

В результат дорожно-транспортного происшествия водитель "Лады" от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства уточняются. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чекмагушевский район происшествия аварии
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