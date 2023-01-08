В Уфе после ночного пожара госпитализировали двух пострадавших

12:47, 08 янв 2023

Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме по улице Сипайловской в Уфе минувшей ночью, сообщает МЧС по Башкирии.



После сообщения о пожаре на место прибыли экстренные службы. При подъеме на 10-й этаж специалисты обнаружили открытое горение в тамбуре. В ходе тушения из квартиры были спасены 71-летняя женщина и 75-летний мужчина. Пострадавших с отравлением продуктами горения и ожогами медики госпитализировали в реанимационное отделение больницы № 18. Всего из опасной зоны эвакуировано 10 человек, в том числе два ребенка.







Причина происшествия устанавливается.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в аварии пострадала 5-летняя девочка.

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Фото: МЧС по РБ