В Уфе после ночного пожара госпитализировали двух пострадавших
12:47, 08 янв 2023
Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме по улице Сипайловской в Уфе минувшей ночью, сообщает МЧС по Башкирии.
После сообщения о пожаре на место прибыли экстренные службы. При подъеме на 10-й этаж специалисты обнаружили открытое горение в тамбуре. В ходе тушения из квартиры были спасены 71-летняя женщина и 75-летний мужчина. Пострадавших с отравлением продуктами горения и ожогами медики госпитализировали в реанимационное отделение больницы № 18. Всего из опасной зоны эвакуировано 10 человек, в том числе два ребенка.