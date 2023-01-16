В Нефтекамске загорелся двухэтажный автосервис

14:35, 16 янв 2023

В Нефтекамске сегодня произошел пожар в здании автосервиса на улице Дорожной. О случившемся в соцсетях рассказал глава города Эльдар Валидов.



По сообщению мэра, горит не только автосервис, но и прилегающая к нему мойка самообслуживания. На фотографиях видно, что из окон на втором этаже валит густой дым.







В настоящее время на месте работают 30 человек и семь единиц техники. Движение на участке от улицы Парковой до Карла Маркса перекрыто.



Ранее суд в Нефтекамске вынес приговор местному жителю, обвиненному по статье о ложном сообщении о взрыве. Об этом сообщает пресс-служба городского суда. Нефтекамца приговорили к трем годам условно с двухлетним испытательным сроком.

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Фото: соцсети Эльдара Валидова