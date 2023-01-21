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В Нефтекамске на городской улице столкнулись 2 легковушки: пострадал пассажир «Лады Калина»

В Нефтекамске на городской улице столкнулись 2 легковушки: пострадал пассажир «Лады Калина»

16:00, 21 янв 2023

В минувшую пятницу, 20 января, в Нефтекамске на улице Автозаводская столкнулись «Лада Калина» и «Рено Меган». Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, отечественной легковушкой управляла 45-летняя местная жительница, а за рулем иномарки находился 63-летний мужчина.



В результате аварии травмы получил 51-летний пассажир отечественного автомобиля. Как пояснили в Госавтоинспекции, по предварительным данным причиной ДТП могло стать нарушение ПДД со стороны водителя «Лада Калина» при выезде со двора на дорогу. Причины и обстоятельства аварии изучают сотрудники дорожной полиции.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки на дорогах республики произошло восемь автомобильных аварий, в которых пострадали 11 человек.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Нефтекамск аварии происшествия
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