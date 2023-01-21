Жительница Ишимбая воткнула нож в живот своему соседу

20:56, 21 янв 2023

По предварительным данным, в ходе совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры женщина нанесла приятелю удар ножом.







В дежурную часть Отдела МВД России по Ишимбайскому району из Центральной районной больницы поступило сообщение о том, что к ним из дома по улице Федосеева поступил мужчина с проникающим колото-резаным ранением живота.



Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что в частном доме 51-летняя женщина на почве внезапно возникшей ссоры после совместного распития алкогольных напитков нанесла проникающее ножевое ранение своему 42-летнему ранее судимому соседу.





Женщина призналась в содеянном, изъят кухонный нож.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее сообщалось о том, что ученики в Ишимбае подбросили таракана в школьную столовую.

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