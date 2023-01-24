В Уфе пьяный водитель Lada Priora устроил аварию с пострадавшим

09:49, 24 янв 2023

В Уфе пьяный водитель легковушки устроил ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.







Автоавария случилась вечером 23 января. На улице Комсомольской 37-летний уфимец за рулем Lada Priora при выезде со двора врезался в Hyundai Solaris. Иномаркой управлял 36-летний мужчина. После происшествия он обратился за медицинской помощью.



Водителю Priora провели освидетельствование, которое показало, что он находился в пьяном состоянии – наличие алкоголя на литр выдыхаемого воздуха у него составило 1,166 мг.





В республике за минувшие сутки было зарегистрировано еще семь ДТП, в которых травмы получили семь человек.



Ранее сообщалось о том, что 20 января, около 15 часов напротив дома №70 по улице Веерной в Уфе столкнулись два КамАЗа. Как сообщают в отделе ГИБДД по Уфе, в результате аварии пострадал один из водителей.

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Фото: ГИБДД по Башкирии