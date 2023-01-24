Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе пьяный водитель Lada Priora устроил аварию с пострадавшим

В Уфе пьяный водитель Lada Priora устроил аварию с пострадавшим

09:49, 24 янв 2023

В Уфе пьяный водитель легковушки устроил ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.



Автоавария случилась вечером 23 января. На улице Комсомольской 37-летний уфимец за рулем Lada Priora при выезде со двора врезался в Hyundai Solaris. Иномаркой управлял 36-летний мужчина. После происшествия он обратился за медицинской помощью.

Водителю Priora провели освидетельствование, которое показало, что он находился в пьяном состоянии – наличие алкоголя на литр выдыхаемого воздуха у него составило 1,166 мг.


В республике за минувшие сутки было зарегистрировано еще семь ДТП, в которых травмы получили семь человек.

Ранее сообщалось о том, что 20 января, около 15 часов напротив дома №70 по улице Веерной в Уфе столкнулись два КамАЗа. Как сообщают в отделе ГИБДД по Уфе, в результате аварии пострадал один из водителей.

Читайте также:

В Мечетлинском районе Башкирии женщина за рулем "Киа Рио" наехала на дорожный знак.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

В Уфе при столкновении двух Камазов пострадал мужчина
Происшествия в Башкирии
В Уфе при столкновении двух Камазов пострадал мужчина
Массовая авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Lada Priora», «Fiat Ducato» и «Hyundai Сreta»
Происшествия в Башкирии
Массовая авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Lada Priora», «Fiat Ducato» и «Hyundai Сreta»
В Башкирии женщина за рулём "Lifan" спровоцировала аварию, пострадали 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина за рулём "Lifan" спровоцировала аварию, пострадали 2 человека
В Стерлитамаке водитель врезался в опору железнодорожного моста
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке водитель врезался в опору железнодорожного моста


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: