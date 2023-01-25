В Салавате пропала 21-летняя Сабина Салимова

10:10, 25 янв 2023

В Салавате ищут 21-летнюю Сабину Салимову. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик», 22 января девушка вышла в неизвестном направлении и пропала.



Приметы: рост 165 см, худощавая, волосы рыжие, длинные. Была одета: черная шапка, черная куртка с мехом на капюшоне светлого цвета, синие джинсы, зимние белые кроссовки.







Всех, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефону: 89871060601 или 102.



Ранее сообщалось о том, что В Салавате неизвестные сломали ледяные скульптуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Теперь в администрации решили убрать ледяные снежинки, а подсветку восстановить.

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Фото: поисково-спасательный отряд «Отклик»