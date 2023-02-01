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Под Уфой 40-летняя женщина попала в больницу после ДТП с грузовиком

Под Уфой 40-летняя женщина попала в больницу после ДТП с грузовиком

10:54, 01 фев 2023

В Уфимском районе произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Утром на 2-м км автодороги Булгаково-Бузовязы столкнулись автомобиль «Смарт» под управлением 40-летней уфимки и встречный грузовик ГАЗ, за рулем которого был 58-летний мужчина.



В результате аварии водитель «Смарт» с травмами доставлена в больницу. После оказания помощи отпущена домой. Известно, что женщина получила права в прошлом году.

По факту ДТП организована проверка.


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии раскрыли изнасилование и убийство пожилой женщины, которые были совершены 23 с половиной года назад. Обвиняемому на тот момент было 16 лет. О деталях преступления 31 января рассказали в Следственном комитете и МВД республики. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Против него расследуется уголовное дело по факту убийства.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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