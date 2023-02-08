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В Кигинском районе Башкирии дотла сгорел бревенчатый дом

В Кигинском районе Башкирии дотла сгорел бревенчатый дом

21:19, 08 фев 2023

Сегодня, 8 февраля, загорелся бревенчатый дом по улице Гимаева в селе Ибраево Кигинского района. Погибших и пострадавших нет.

“На момент возникновения пожара дома находилась хозяйка. Женщина проснулась от пронзающего звука пожарного извещателя. Далее попыталась потушить пожар своими силами, поняв, что самостоятельно не справится, покинула дом”, — сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.



Причины пожара устанавливаются.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Кигинском районе Башкирии водитель Lada Granta насмерть сбил женщину, переходившую дорогу (ВИДЕО). Отмечается, что женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кигинский район происшествия пожар
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