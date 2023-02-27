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В Башкирии заключен под стражу обвиняемый в жестоком убийстве девушки и парня

В Башкирии заключен под стражу обвиняемый в жестоком убийстве девушки и парня

20:31, 27 фев 2023

Суд в Башкирии избрал меру пресечения 22-летнему студенту, который зарезал бывшую девушку и ее нового парня, а затем устроил ДТП, в котором погиб еще один человек. Обвиняемый в двойном убийстве проведет под стражей как минимум два ближайших месяца – до 25 апреля. Об этом 27 февраля сообщила региональная прокуратура.



– В настоящее время обвиняемый находится в лечебном учреждении ввиду полученных травм вследствие ДТП, произошедшего после совершения преступления, – передали в ведомстве.


Напомним, инцидент произошел вечером 24 февраля. В селе Киргиз-Мияки обвиняемый выследил на улице 16-летнюю бывшую девушку, которая гуляла с новым 20-летним ухажером, и убил обоих ножом. После этого молодой человек сел за руль автомобиля и отправился в Уфу. По дороге его пытались поймать уже получившие ориентировку сотрудники полиции. В какой-то момент фигурант уголовного дела вывернул на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, пассажир которой в результате ДТП погиб, а водителю потребовалась госпитализация.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Миякинский район происшествия убийство
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