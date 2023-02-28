В жилом доме в Уфе обнаружили тела двух человек

08:59, 28 фев 2023

Сегодня вечером, 27 февраля, в Уфе в жилом доме №25 по улице Софьи Перовской были обнаружены тела двоих убитых, предположительно, мужчины и женщины. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале телеканала «Вся Уфа».







Со ссылкой на собственный источник, в СМИ рассказали, что двойное убийство произошло в съемной квартире на первом этаже. По предварительным данным, жилец из ревности расправился со своей подругой и ее знакомым. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.



Напомним, в минувшие выходные в Башкирии 22-летний студент зарезал бывшую девушку и ее нового парня, а затем устроил смертельное ДТП. Недавно ему избрали меру пресечения.

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