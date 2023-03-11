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В Башкирии после ссоры с мужем в день 8 Марта женщина получила страшные ожоги

В Башкирии после ссоры с мужем в день 8 Марта женщина получила страшные ожоги

17:25, 11 мар 2023

В населенном пункте Айгулево Стерлитамакского района в ходе празднования Международного женского дня 8 марта едва не произошло несчастье. Сельчанка получила ожоги на теле после конфликта с супругом.

По данным Telegram-канала "Мэш Батащ", супруги пригласили гостей и в разгар веселья начали ссориться на почве ревности. Пока не установлено, что в действительности произошло в доме. Однако в результате потасовки на женщине загорелось платье.



В момент инцидента она находилась возле печки, и, по словам медиков, получила ожоги 30% тела. Особенно сильно обгорели шея, руки и туловище.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии в доме многодетной семьи произошел пожар.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Mash Batash
Теги: Стерлитамакский район происшествия ожоги
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