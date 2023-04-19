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В Башкирии пожилая женщина пытаясь потушить загоревшуюся траву получила ожоги 85% тела

В Башкирии пожилая женщина пытаясь потушить загоревшуюся траву получила ожоги 85% тела

09:31, 19 апр 2023

Во вторник вечером, 18 апреля, в населенном пункте Кушулево Дюртюлинского района Башкортостана серьезные ожоги получила местная жительница. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.

Спасатели, прибыв на место инцидента, обнаружили горение сухой травы за огородом, недалеко от обочины дороги. Потушить возгорание пыталась пожилая женщина 78 лет. При этом на ней загорелась одежда и пенсионерка получила серьезные ожоги (85 процентов). Каретой скорой помощи ее доставили в городскую больницу.



Пожар был потушен за 15 минут. Его причины выясняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкортостане в деревянном доме были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия пожар Кушулево
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