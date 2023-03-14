Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Жителя Уфы с ножом и баллончиком в руках застали в лифте за странным занятием

Жителя Уфы с ножом и баллончиком в руках застали в лифте за странным занятием

09:55, 14 мар 2023

В микрорайоне «Затон" в Уфе на ул. Ахметова видеокамера, установленная в лифте, запечатлела странные действия мужчины.

Согласно сообщению одного из крупных телеграм-каналов, он примерно час катался в лифте. При себе у него были канцелярский нож и баллончик, которым мужчина время от времени пользовался не по назначению. Сообщается, что неизвестный, не переставая следил за одним и тем же этажом.



В определенный момент незнакомец брызнул в камеру из баллончика, но безуспешно, так как она продолжала записывать его действия. А после и вовсе решил устроить пожар, однако жители дома своевременно заметили это и вызвали скорую помощь и полицейских.

По некоторым данным, уфимец пытался покончить с жизнью. Кабинка лифта была испачкана кровью.

Читайте также:

В Уфе сотрудник Росгвардии спас из пожара инвалида
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии 17-летний парень домогался пятиклассника в лифте
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 17-летний парень домогался пятиклассника в лифте
В Уфе местный житель выгнал темнокожего парня из лифта
Происшествия в Башкирии
В Уфе местный житель выгнал темнокожего парня из лифта
В Уфе мужчина убил в лифте собственного сына
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина убил в лифте собственного сына
В Башкирии четыре подростка застряли в лифте, один потерял сознание
Происшествия в Башкирии
В Башкирии четыре подростка застряли в лифте, один потерял сознание


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: