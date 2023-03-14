Жителя Уфы с ножом и баллончиком в руках застали в лифте за странным занятием

09:55, 14 мар 2023

В микрорайоне «Затон" в Уфе на ул. Ахметова видеокамера, установленная в лифте, запечатлела странные действия мужчины.



Согласно сообщению одного из крупных телеграм-каналов, он примерно час катался в лифте. При себе у него были канцелярский нож и баллончик, которым мужчина время от времени пользовался не по назначению. Сообщается, что неизвестный, не переставая следил за одним и тем же этажом.







В определенный момент незнакомец брызнул в камеру из баллончика, но безуспешно, так как она продолжала записывать его действия. А после и вовсе решил устроить пожар, однако жители дома своевременно заметили это и вызвали скорую помощь и полицейских.



По некоторым данным, уфимец пытался покончить с жизнью. Кабинка лифта была испачкана кровью.

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Фото: скриншот видео