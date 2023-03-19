В Башкирии 11-летний мальчик обжог лицо, пытаясь растопить печь в бане
19:11, 19 мар 2023
В Башкортостане при попытке растопить печь в бане ожоги лица получил одиннадцатилетний мальчик.
В МЧС по Башкортостану рассказали, что в субботу вечером, 18 марта, дежурный врач ЦРБ в селе Аскарово сообщил, что в больницу поступил подросток с ожогами. Стало известно, что ребенок хотел разжечь печь в бане при помощи жидкости для розжига. Однако неосторожное обращение с ней привело к воспламенению, в результате чего он получил ожоги лица.
Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняет дознаватель МЧС РФ. Известно, что пожарных на место происшествия не вызывали.
Автор: Семен Подгорный
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