В Башкирии во время пожара в металлическом вагончике возле трассы погиб мужчина

08:47, 22 мар 2023

Республиканское МЧС сообщило о том, что в ночь на среду, 22 марта, в Илишевском районе Башкортостана в результате возгорания, произошедшего в металлическом вагончике вблизи автомобильной дороги, погиб человек.



Спасательная служба получила сообщение о задымившемся вагончике на трассе между н.п. Рсаево и Янтуганово в 3 часа 53 минуты. На место инцидента выехали спасатели, ДПК и ряд других экстренных служб.







- Огнеборцы зафиксировали возгорание имущества в железном вагончике на площади один квадратный метр. Очаг пожара был оперативно ликвидирован, - сообщили в ведомстве.



В ходе тушения пожара недалеко от вагончика спасателями был обнаружен 50-летний мужчина без признаков жизни.



Причину пожара выясняет следственная группа и дознаватель МЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ