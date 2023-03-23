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Смертельная авария с подростками в Башкирии: один погиб и 5 пострадали (ВИДЕО)

Смертельная авария с подростками в Башкирии: один погиб и 5 пострадали (ВИДЕО)

09:10, 23 мар 2023

В результате столкновения двух автомобилей в населенном пункте Тирлянский в Белорецком районе Башкортостана погиб подросток, еще пятерых – госпитализировали в больницу, двое находятся в тяжелом состоянии. Об аварии в четверг, 23 марта, сообщили в республиканском МЧС.



- По предварительным данным, ДТП случилось примерно в час ночи. Произошло столкновение ВАЗ-2110 и УАЗ, - сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры. За рулем автомашины ВАЗ находился семнадцатилетний юноша, который погиб на месте происшествия, еще пять пассажиров-подростков, получили травмы и были госпитализированы.


Авария произошла недалеко от дома № 201 по ул. Советской. Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики скорой помощи. Координацию действий правоохранительных органов взял на себя Филюс Гаиткулов, прокурор по Белорецкому району.

- Подростки: 15-летняя девушка и 17-летний юноша сейчас находятся в тяжелом состоянии. Еще две пятнадцатилетние девушки и шестнадцатилетний парень - в состоянии средней тяжести. Подростки находятся в центральной районной клинической больнице Белорецка - сообщили в МЧС.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии смерть
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