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В Уфе парень 8 этаже пытался попасть из одного окна в другое

В Уфе парень 8 этаже пытался попасть из одного окна в другое

13:29, 23 мар 2023

В Уфе молодой человек хотел совершить рискованный манёвр на высоте восьмого этажа. Он собирался из одного окна дома попасть в другое. Такую информацию сообщило Управление гражданской защиты.



Инцидент случился около 11:00. 22 марта у дома 195 на ул. Кольцевой очевидцы заметили, что неадекватный мужчина ползает по стене панельной многоэтажки.

– Спасателей вызвали как раз для мужчины, который хотел перебраться из одного окна в другое, находясь на высоте восьмого этажа. Когда он заметил сотрудников, то стал отпускать в их адрес ругательства. Потом перелез внутрь проёма и скрылся, – рассказали в управлении гражданской защиты города.


Спасатели, поднявшись на этаж, где происходил инцидент, не обнаружили неизвестного «героя». От его присутствия осталась только разбитая бутылка, в которой был алкоголь и еда. Чем руководствовался мужчина, когда пытался совершить такое экстремальное действие, неизвестно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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