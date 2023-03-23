В Уфе парень 8 этаже пытался попасть из одного окна в другое

13:29, 23 мар 2023

В Уфе молодой человек хотел совершить рискованный манёвр на высоте восьмого этажа. Он собирался из одного окна дома попасть в другое. Такую информацию сообщило Управление гражданской защиты.







Инцидент случился около 11:00. 22 марта у дома 195 на ул. Кольцевой очевидцы заметили, что неадекватный мужчина ползает по стене панельной многоэтажки.



– Спасателей вызвали как раз для мужчины, который хотел перебраться из одного окна в другое, находясь на высоте восьмого этажа. Когда он заметил сотрудников, то стал отпускать в их адрес ругательства. Потом перелез внутрь проёма и скрылся, – рассказали в управлении гражданской защиты города.





Спасатели, поднявшись на этаж, где происходил инцидент, не обнаружили неизвестного «героя». От его присутствия осталась только разбитая бутылка, в которой был алкоголь и еда. Чем руководствовался мужчина, когда пытался совершить такое экстремальное действие, неизвестно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин видео