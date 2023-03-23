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В уфимском микрорайоне Инорсе в жилом доме произошел пожар, эвакуированы 15 человек

В уфимском микрорайоне Инорсе в жилом доме произошел пожар, эвакуированы 15 человек

20:51, 23 мар 2023

Пожар вспыхнул в доме № 7, расположенном по ул. Глинки в Уфе. Информацию об этом в четверг, 23 марта, распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкортостана.



По данным ведомства, огонь возник в квартире примерно в 18.00. Фото с места происшествия разместили в социальных сетях свидетели. На них видно, как из оконного проема первого этажа валит густой дым.


- На момент прибытия огнеборцев из окон квартиры на 1-ом этаже 4-этажного жилого дома шел сильный дым, - рассказали спасатели МЧС. Из дома немедленно эвакуировали 15 жильцов, в том числе троих детей. Пожар был ликвидирован в помещении площадью примерно 12 квадратных метров. Жертв нет. Одну женщину на месте осмотрели медики.

В спасательной службе пояснили, что причина инцидента выясняется. Расследованием занимается дознаватель. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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