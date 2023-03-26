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В Башкирии 2 рыбака провалились под лед

В Башкирии 2 рыбака провалились под лед

19:20, 26 мар 2023

В воскресенье, 26 марта, в Башкортостане 2 рыбака ушли под лед. Информацию об этом на своей страничке в соцсетях передал руководитель республиканского Госкомитета по ЧС.



Первый несчастный случай произошел утром в населенном пункте Алексеевка (Уфимский район). На озере в карьере подо льдом оказался мужчина. Свидетелям удалось достать его из воды, но эвакуировать на берег не получилось. К счастью, ему на выручку подоспели спасатели ведомства.

Второй инцидент случился в дневное время в мкр-не Шакша города Уфа. Провалившийся под воду мужчина 55 лет был вытащен спасателями на берег.

Пострадавшие были госпитализированы с переохлаждением. 

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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