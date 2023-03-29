В Башкирии автомобиль вылетел с трассы и несколько раз перевернулся
18:16, 29 мар 2023
В среду, 29 марта, в Кушнаренковском районе Башкортостана произошло дорожно-транспортное происшествие. Информацию об этом в социальных сетях передали свидетели инцидента.
По сообщению республиканской ГИБДД, ДТП произошло на участке автодороги М-7 недалеко от населенного пункта Саитово, предположительно в 17.00. Автомашина Форд Фокус вылетел с дороги на 1260-м километре и несколько раз перевернулся. Травмы получили две женщины.
Еще одна авария произошла сегодня в Башкирии: в столице республики на проспекте Октября перевернулся автомобиль.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что во вторник, 28 марта, в Бижбулякском районе Башкортостана произошло ДТП с участием пьяного водителя отечественной автомашины.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
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