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В Башкирии автомобиль вылетел с трассы и несколько раз перевернулся

В Башкирии автомобиль вылетел с трассы и несколько раз перевернулся

18:16, 29 мар 2023

В среду, 29 марта, в Кушнаренковском районе Башкортостана произошло дорожно-транспортное происшествие. Информацию об этом в социальных сетях передали свидетели инцидента.

По сообщению республиканской ГИБДД, ДТП произошло на участке автодороги М-7 недалеко от населенного пункта Саитово, предположительно в 17.00. Автомашина Форд Фокус вылетел с дороги на 1260-м километре и несколько раз перевернулся. Травмы получили две женщины.



Еще одна авария произошла сегодня в Башкирии: в столице республики на проспекте Октября перевернулся автомобиль.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что во вторник, 28 марта, в Бижбулякском районе Башкортостана произошло ДТП с участием пьяного водителя отечественной автомашины.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Кушнаренковский район происшествия аварии
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