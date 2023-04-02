В Башкирии в массовой аварии погиб житель Самарской области

11:30, 02 апр 2023

Накануне в Туймазинском районе Башкирии произошло тройное ДТП. Подробности аварии рассказал глава ГИБДД Владимир Севастьянов.



На 1321 километре трассы М-5 59-летний житель Самарской области, управляя «Ладой Ларгус», допустил касательное столкновение с грузовиком Man, потом врезался во встречный Chevrolet Cruze.







Отечественная легковушка от удара улетела в кювет и опрокинулась, водитель умер до приезда скорой. Помощь врачей понадобилась 24-летней беременной пассажирке Chevrolet Cruze. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии пьяный тракторист устроил аварию с легковым авто.

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Фото: ГИБДД по РБ