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В Башкирии разыскивают мужчину, не вернувшегося домой после рыбалки

В Башкирии разыскивают мужчину, не вернувшегося домой после рыбалки

10:38, 09 апр 2023

На р. Дема в Давлекановском районе Башкортостана была обнаружена опрокинутая резиновая лодка. Спасатели ведут поиски владельца.



Спасатели ГКЧС Башкортостана ведут поиски пропавшего мужчины (65 лет), который отправился на рыбалку на реку Дема. О пропаже сообщил сын пропавшего, который позвонил в диспетчерский центр МЧС сообщив, что нашел его резиновую лодку.

Он обнаружил перевернувшуюся лодку в районе населенного пункта Казангулово в Давлекановском районе. Вероятнее всего, пожилой мужчина утонул. В настоящее время спасатели прочесывают близлежащую территорию.


По информации республиканского МЧС, еще один несчастный случай на воде произошел в Краснокамском районе республики. Возле населенного пункта Николо-Березовка на реке Березовка полицейские нашли на берегу тело 70-летнего мужчины.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия
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