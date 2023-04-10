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В Башкирии при пожаре погиб 62-летний сторож

В Башкирии при пожаре погиб 62-летний сторож

16:32, 10 апр 2023

В ночь на понедельник, 10 апреля, в Кармаскалинском районе Башкортостана случился пожар в населенном пункте Ильтуганово. Здесь загорелся 2-этажный дом, на первом этаже которого находилась гаражная мастерская.

Как сообщает пресс-центр районной администрации, при разборе завалов огнеборцы обнаружили на 2 этаже тело пожилого мужчины. 62-летний погибший работал в здании сторожем и проживал в одной из комнат.



Причиной пожара, вероятно, стало то, что погибший уснул с сигаретой. Однако перед смертью он успел дозвониться родственникам в Оренбургскую область и сообщить об инциденте. К несчастью, бедняга не смог самостоятельно выбраться из объятого пламенем строения.

На месте происшествия работают следователи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия пожар смерть
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