В Башкирии несколько человек отравились шаурмой, зараженной сальмонеллой

09:54, 18 апр 2023

В Башкортостане произошло массовое отравление. В городе Кумертау местные жители попали в больницу после того, как отведали шаурмы в одной из кафешек. Информацию об этом передали во вторник, 18 апреля, в республиканском Роспотребнадзоре.







По информации ведомства, жертвами некачественной еды стали инженер-электрик, обучающийся колледжа и семья. Все они, 14 апреля, купили шаурму в недавно открывшейся закусочной на автобусной остановке "Мажит Гафури". После приема пищи у них появились симптомы инфекционного заболевания – высокая температура, непрекращающийся жидкий стул и рвота. Жители были доставлены в инфекционное отделение городской больницы.





- Предварительные результаты эпидемиологического расследования, показали, что причиной острого заболевания стала бактерия Salmonella. Киоск был закрыт и опечатан сотрудниками Роспотребнадзора. Опасности распространения инфекции нет, - отметили в ведомстве.



Специалисты Роспотребнадзора также добавили, что вероятным источником возбудителя инфекции может являться персонал заведения. Эпидемиологическое расследование продолжается.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Роспотребнадзор РБ