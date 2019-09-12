В Уфе мужчина пришел разбираться в бистро, где 15 взрослых и детей отравились шаурмой

Отец детей, отравившихся в одном из уфимских бистро, записал видео разговора с сотрудниками точки общепита. Мужчине также удалось снять на видеокамеру мобильного телефона, в каком состоянии находится помещение, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам Бахтияра Джумаева, днем его сыновья проголодались и просили перекусить. Проезжая мимо бистро, мужчина купил мальчикам 5 и 10 лет одну шаурму на двоих. По приезду домой, спустя два часа, ребятам резко стало плохо, у них открылась рвота. К моменту приезда скорой помощи, оба ребенка были без сознания. Пострадавших госпитализировали в инфекционную больницу №4. После этого, в районе часа ночи, мужчина вернулся в киоск, чтобы взять телефон хозяина бистро. Семья намерена обращаться в суд.

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Напомним, в Уфе зафиксировано массовое отравление: 15 человек попали в больницу. Все пострадавшие купили шаурму в одной из точек общепита в микрорайоне Сипайлово. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники Роспотребнадзора. Возбуждено уголовное дело.