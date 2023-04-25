В Уфе на парковке ТРЦ «Июнь» загорелось сено

09:10, 25 апр 2023

Во вторник, 25 апреля, на автостоянке уфимского ТРЦ "Июнь" загорелась сухая трава. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.



На место происшествия были направлены спасатели МЧС. Огнеборцы ликвидировали возгорание площадью тридцать квадратных метров. В результате произошедшего, к счастью, никто не пострадал.



Выяснилось, что водитель грузовика Митсубиши Fuso, проезжая по Комсомольской улице, заметил, что загорелось перевозимое им сено и он решил сбросить его на парковку торгового комплекса.



Причину пожара в данное время выясняет дознаватель МЧС.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ