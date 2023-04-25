В Уфе на парковке ТРЦ «Июнь» загорелось сено
09:10, 25 апр 2023
Во вторник, 25 апреля, на автостоянке уфимского ТРЦ "Июнь" загорелась сухая трава. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.
На место происшествия были направлены спасатели МЧС. Огнеборцы ликвидировали возгорание площадью тридцать квадратных метров. В результате произошедшего, к счастью, никто не пострадал.
Выяснилось, что водитель грузовика Митсубиши Fuso, проезжая по Комсомольской улице, заметил, что загорелось перевозимое им сено и он решил сбросить его на парковку торгового комплекса.
Причину пожара в данное время выясняет дознаватель МЧС.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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