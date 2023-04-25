Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе на парковке ТРЦ «Июнь» загорелось сено

В Уфе на парковке ТРЦ «Июнь» загорелось сено

09:10, 25 апр 2023

Во вторник, 25 апреля, на автостоянке уфимского ТРЦ "Июнь" загорелась сухая трава. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.

На место происшествия были направлены спасатели МЧС. Огнеборцы ликвидировали возгорание площадью тридцать квадратных метров. В результате произошедшего, к счастью, никто не пострадал.

Выяснилось, что водитель грузовика Митсубиши Fuso, проезжая по Комсомольской улице, заметил, что загорелось перевозимое им сено и он решил сбросить его на парковку торгового комплекса.

Причину пожара в данное время выясняет дознаватель МЧС.

Читайте также:

В Башкирии после тушения пожара обнаружили тело 55-летнего мужчины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также

В центре Уфы загорелось административное здание
Происшествия в Башкирии
В центре Уфы загорелось административное здание
В Стерлитамаке загорелась квартира на улице Худайбердина
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке загорелась квартира на улице Худайбердина
В Караидельском районе Башкирии в страшном пожаре погиб пенсионер
Происшествия в Башкирии
В Караидельском районе Башкирии в страшном пожаре погиб пенсионер
В Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело 52-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело 52-летнего мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: