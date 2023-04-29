В Уфе в сгоревшем садовом домике обнаружили тело 85-летней пенсионерки

15:59, 29 апр 2023

Днем в субботу, 29 апреля, в СНТ "Земляничка" в городе Уфе произошел пожар. При разборе сгоревшего дачного домика огнеборцы нашли тело 85-летней пенсионерки. Информацию об этом передали в пресс-центре регионального ГУ МЧС.



- Возгорание случилось в 1-этажном садовом домике общей площадью 24 квадратных метра. Пламя было потушено, — сообщили спасатели.



Садоводческое товарищество "Земляника" находится на ул. Инициативной в Черниковке. Что стало причиной пожара в данный момент выясняет дознаватель МЧС и следователи.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ