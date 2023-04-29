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В Уфе в сгоревшем садовом домике обнаружили тело 85-летней пенсионерки

В Уфе в сгоревшем садовом домике обнаружили тело 85-летней пенсионерки

15:59, 29 апр 2023

Днем в субботу, 29 апреля, в СНТ "Земляничка" в городе Уфе произошел пожар. При разборе сгоревшего дачного домика огнеборцы нашли тело 85-летней пенсионерки. Информацию об этом передали в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

- Возгорание случилось в 1-этажном садовом домике общей площадью 24 квадратных метра. Пламя было потушено, — сообщили спасатели.

Садоводческое товарищество "Земляника" находится на ул. Инициативной в Черниковке. Что стало причиной пожара в данный момент выясняет дознаватель МЧС и следователи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар смерть
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