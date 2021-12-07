В Башкирии на месте пожара в садовом домике обнаружили тело мужчины

20:43, 07 дек 2021

7 декабря вечером, приблизительно в 16:24, в спасательные службы позвонила жительница Стерлитамакского района Республики Башкортостан с сообщением о пожаре в садовом товариществе «Калинка».







На место немедленно выехали пожарные. По сообщению пресс-центра республиканского Министерства по чрезвычайным ситуациям, прибыв на вызов спасатели обнаружили, что загорелся садовый домик.



Примерно 16:47 было устранено открытое горение в помещении площадью 12 квадратных метров и в пристрое площадью 5 квадратов. В МЧС подчеркнули, что в процессе разбора завалов было найдено тело мужчины. На данный момент его личность, а также причины возгорания устанавливает дознаватель МЧС.

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